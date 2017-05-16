«Новость о «сливе» Трампом секретов Лаврову оказалась фейком»
Вашингтон, 16 мая, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Агентство EFE сообщает, что распространенная Washington Post информация о том, что Дональд Трамп в личной беседе с Сергеем Лавровым «открыл последнему секреты особой государственной важности», является обычной журналистской уткой или, как теперь принято выражаться, «фейком» и «деталью гибридной войны».
По словам министра обороны США Герберта Макмастера, «ни источники, ни методы ведения боев, ни военные операции Лаврову не раскрывались. Разговор был только о том, что двум странам надо вести совместную борьбу против джихадизма. Слова Макмастера подтвердил и госсекретарь Рекс Тиллерсон, тоже присутствовавший на встрече».
Некоторые испанские эксперты считают публикацию в Washington Post, рассказывающую о якобы имевшем место «сливе» секретной информации президентом США главному российскому дипломату не более, чем попыткой ЦРУ и АНБ переключить внимание с себя на другие объекты после того, как Владимир Путин выдвинул предположение, что атака вируса WanaCry уходит своими корнями в недра этих агентств».
Кстати, испанское издание El Mundo в первые утренние часы уже поспешило донести до читателей новую мысль ЦРУ о том, что авторами вируса-шифровальщика являются северокорейские компьютерные умельцы. Учитывая нарастающую напряженность между США и КНДР, такой ход Лэнгли выглядит вполне логичным. Но это не обязывает информацию, изложенную американским разведывательным ведомством быть на 100% правдивой.