Вашингтон, 16 мая, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Агентство EFE сообщает, что распространенная Washington Post информация о том, что Дональд Трамп в личной беседе с Сергеем Лавровым «открыл последнему секреты особой государственной важности», является обычной журналистской уткой или, как теперь принято выражаться, «фейком» и «деталью гибридной войны».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам министра обороны США Герберта Макмастера, «ни источники, ни методы ведения боев, ни военные операции Лаврову не раскрывались. Разговор был только о том, что двум странам надо вести совместную борьбу против джихадизма. Слова Макмастера подтвердил и госсекретарь Рекс Тиллерсон, тоже присутствовавший на встрече».

Некоторые испанские эксперты считают публикацию в Washington Post, рассказывающую о якобы имевшем место «сливе» секретной информации президентом США главному российскому дипломату не более, чем попыткой ЦРУ и АНБ переключить внимание с себя на другие объекты после того, как Владимир Путин выдвинул предположение, что атака вируса WanaCry уходит своими корнями в недра этих агентств».

Кстати, испанское издание El Mundo в первые утренние часы уже поспешило донести до читателей новую мысль ЦРУ о том, что авторами вируса-шифровальщика являются северокорейские компьютерные умельцы. Учитывая нарастающую напряженность между США и КНДР, такой ход Лэнгли выглядит вполне логичным. Но это не обязывает информацию, изложенную американским разведывательным ведомством быть на 100% правдивой.