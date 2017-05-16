Ярославль, 16 мая, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Конференция включает в себя круглый стол и заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах ЦФО. Среди участников конференции — уполномоченные из 20 субъектов РФ — Пермского края, Алтайского края, Московской, Ленинградской, Свердловской, Калужской, Тульской, Ивановской областей, Санкт-Петербурга, Республики Крым, Севастополя и др.

Yarregion.ru Конференция омбудсменов в Ярославле

«Обращения граждан для уполномоченных — это стержень работы, ключевой вид деятельности. Это и сигналы о проблемах, неблагополучии, необходимости принятия мер в конкретных ситуациях, и в то же время — материал для системного анализа, выявления системных проблем и тенденций», — сказал Сергей Бабуркин.

Участники конференции обсуждали проект федерального закона об основах деятельности региональных уполномоченных по правам человека, который готовится в настоящее время. В проекте закона вопросам работы с обращениями граждан уделено ключевое место. Одним из дискуссионных аспектов является, например, вопрос законодательной инициативы уполномоченных. В некоторых регионах у омбудсменов она есть, тогда как уполномоченный по правам человека в Ярославской области вынужден действовать через региональный парламент. Кроме того, уполномоченные поднимали конкретные проблемы своих регионов.

«Коллеги, уверен, что проблема обеспечения жильем детей-сирот остро стоит во многих регионах нашей страны. В Ярославской области не выполняется показатель, заложенный в Национальной стратегии действий в интересах детей, очередь в регионе составляет более 1000 человек. В связи с этим предлагаю внести в резолютивную часть конференции предложение об увеличении доли федерального финансирования обеспечения жильем детей-сирот», — сказал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

В работе конференции также приняли участие представители прокуратуры Ярославской области, СУ СК РФ по Ярославской области, Управления Минюста РФ по Ярославской области, представители профессиональных и экспертных сообществ.