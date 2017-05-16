Киев, 16 мая, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко ввел ограничительные меры сроком на три года против российской интернет-компании «Яндекс». Об этом сообщает во вторник, 16 мая, телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Так, в отношении интернет-компании введены следующие санкции: блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, ограничение торговых операций, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Кроме того, под санкции Киева попали социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также другие IT-компании, в том числе Mail.Ru.

«Вид ограничительной меры: запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru и социально-ориентированных ресурсов «ВКонтакте» и «Одноклассники», — говорится в сообщении.

15 мая президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала ICTV заявил, что Украина будет просить G7 усилить давление на Россию.

По его словам, в ближайшее время он проведет переговоры по телефону, а также лично встретится с главами G7 — Великобритании, США Канады, Франции, Италии, Германии и Японии.

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