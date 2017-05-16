Москва, 16 мая, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Изменения в избирательное законодательство, в том числе отменяющие открепительные удостоверения на выборах, фракций «Единая Россия» поддержит ко второму чтению. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом заявил вице-спикер Госдумы Андрей Исаев по итогам заседания президиума фракции с участием главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Мы намерены эти законопроекты во втором чтении поддержать», — сказал Исаев.

По его словам, отмена открепительных удостоверений решает проблему многих людей — «огромное количество людей прописаны в одном регионе, а проживают в Москве».

«По подсчетам ряда экспертов, мы теряем до 5 млн голосов, это люди, которые ни за какими открепительными удостоверениями не ездят и ездить они не собираются», — указал парламентарий.

Фракция склонна поддержать отмену открепительных.

«Новый порядок, когда человек пришел по тому месту, где он реально проживает, написал заранее заявление, он вносится в систему ГАС «Выборы», заявление страхуется, наклеивается специальная марка, марки номерные, все имеют полное право проверить список тех, кто записался на этом избирательном участке, список оглашается руководителем избирательной комиссии в присутствии всех наблюдателей. Эта процедура нам представляется гораздо более удобной для избирателей, гораздо более открытой», — заявил Исаев.

Кроме того, по его словам, прорабатываются вопросы усиления уголовной ответственности за нарушения со стороны должностных лиц, членов избиркомов — «штрафы крупные, солидные».

Идея с марками принадлежит ЦИК. Предполагается, что марки будут использоваться в том случае, если человек решит проголосовать вне своего участка менее чем за пять дней до выборов. Получить марку можно будет на своем участке, подав соответствующее заявление. Отрывную часть марки планируется вклеивать в список избирателей на том участке, куда он придет в день выборов. Если же избиратель заранее (за 40−45 дней до выборов) знает, что будет голосовать не по месту регистрации, то он может подать заявление в электронной форме через сайт госуслуг либо в бумажном виде в местную избирательную комиссию. Тогда его просто включат в список избирателей на другом участке. Проголосовать с маркой можно будет только на тех участках, которые определит ЦИК.