Ярославль, 16 мая, 2017, 11:09 — ИА Регнум. В Ярославле началась модернизация Центрального рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля

City-yaroslavl.ru Реконструкция Центрального рынка

Территорию главного рынка разделят на несколько зон. Пока реконструкция коснется зоны «ярмарки». Эту зону планируют расширить и сделать торгово-развлекательной. Сейчас рабочие разбирают павильоны рынка. Будут установлены баннеры с изображением исторических частей нашего города. Также организуют «фуд-корт» и сувенирные ряды.

«Мы планируем, что на ремонт будет потрачено 5 миллионов рублей. Финансирование будет осуществлять за счет собственных средств рынка — прибыли от своей деятельности. Никаких кредитов и привлечения сторонних инвесторов не будет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Алексей Торопов.

«Мы думаем, что модернизация рынка позволит повысить его привлекательность, привлечь население и гостей города. В соответствии с разработанной концепцией и планом реконструкции зона «ярмарки» будет готова к концу июля текущего года. Количество торговых мест останется прежним», — сказал директор АО «Центр» Ярославля Вячеслав Тимофеев.

На этом модернизация рынка не закончится. Составлен проект, согласно которому территория рынка будет разделена на несколько зон, в том числе «Мед, продукция пчеловодства», «Молоко, кисломолочная продукция. Сыры», «Овощи. Фрукты», «Кондитерский ряд», органик-маркет и рыбный магазин. Каждая из зон будет декорирована на свой лад, в соответствии с продаваемыми в ней товарами. Модернизацию планируется завершить в октябре 2017 года.