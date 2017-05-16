Псков, 16 мая, 2017, 11:07 — ИА Регнум. С 17 по 20 мая в Псковской области пройдет II Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство». Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете по культуре, на фестиваль приедут творческие коллективы из разных городов России, а также из Латвии, Эстонии, Финляндии, Германии.

Gkk.pskov.ru Логотип фестиваля «Другое искусство»

В этом году первый цирк для хулиганов «Упсала-цирк» (Санкт-Петербург) представит необычное уличное представление и покажет спектакль «Бонифаций». Интегрированная театральная студия «Круг» представит спектакль «Истории об очень симпатичных, или пространство доверия», а артисты из интегрированного театра-студии «Круг II» (Москва) — постановку «Забытые сказки». В программе фестиваля — презентации фото‑ и художественных выставок, кинопоказы, ярмарка, традиционный уличный концерт «Воздух джаз», а также гала-концерт с участием российской рок-группы «Маша и медведи» и артистов особого музыкального центра из Финляндии.

Все мероприятия фестиваля будут бесплатными.

«Другое искусство» — это ежегодный творческий форум, цель которого — формирование уважительного отношения общества к людям с особенностями развития. Фестиваль призван показать широкой общественности творческие достижения таких людей и подтвердить их право быть неотъемлемой частью культуры общества.

Впервые фестиваль «Другое искусство» проводился в Пскове в 2016 году. Автор и продюсер фестиваля — кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев.