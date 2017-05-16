Москва, 16 мая, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Министрам энергетики России и Саудовской Аравии удалось отвлечь инвесторов от других негативных факторов, связанных с ростом добычи нефти в США. Они заявили, что готовы продлить ограничения по добыче нефти на следующие 9 месяцев. На этой позитивной ноте нефть марки Brent продолжила рост и вернулась к 52 долларам за баррель. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, в районе этих уровней, вероятно, торги будут проходить до публикации еженедельного отчета по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США. Данные выйдут 17 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Отечественная валюта после непродолжительной коррекции, которая сформировалась на фоне снижения нефтяных котировок в апреле стала еще более привлекательной для покупок с технической точки зрения. В частности по паре usd/rub сформировался нисходящий канал, который сдвигает краткосрочный ориентир снижения до отметок 55 — 54,50», — сказал эксперт.

«Фундаментально рубль также остается привлекательным для покупок. После комментариев министров энергетики России и Саудовской Аравии стало понятно, что соглашение фактически уже продлено, вероятно, до 25 мая будут решаться технические вопросы, а в день встречи комиссия официально объявят о пролонгации», — считает. Капустянский

«В случае если этот сценарий подтвердится, то основной риск для рубля исчезнет. Нефть, вероятно, снова стабилизируется, а высокая ключевая процентная ставка от ЦБ РФ обеспечит спрос на рублевую ликвидность», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы ЦБ РФ на 16 мая составляют 56,52 рубля за американскую валюту и 61,84 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 64 и 25 копеек соответственно.

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