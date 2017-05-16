Калуга, 16 мая, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Налоговая база для начисления взносов в Пенсионный фонд Калужской области за год снизилась со 105 миллиардов в 2015 году до 98 миллиардов рублей в 2016 году. Одновременно сократилась и численность работников, за которых предприятия и организации уплачивают страховые взносы. Об этом на координационном совещании заявил управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Калужской области Михаил Локтев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

voffka1966 Пенсионный возраст

По данным на 1 апреля 2017 года в региональной системе пенсионного страхования зарегистрировано 610 тысяч человек, а взносы уплачивают или работают официально менее 450 тысяч человек.

«Если из этой разницы убрать работающих за пределами нашего региона, студентов, работающих пенсионеров, силовиков и некоторые другие категории, мы все равно не досчитаемся около 80 тысяч человек трудоспособного возраста», — заявил Михаил Локтев участникам совещания.

Также за год заметно уменьшился и другой источник пополнения Пенсионного фонда — взносы работающих пенсионеров. В конце 2015 года в Калужской области трудились немногим более 90 тысяч из 314 тысяч пенсионеров. На 1 апреля 2017 года это число сократилось более чем на 10 тысяч человек.

Уменьшение числа легально работающих пенсионеров связывают решением правительства не индексировать пенсии, считает Локтев.

«Получается, что с одной стороны бюджет, экономит на работающих пенсионерах около 40 миллионов рублей, то есть почти 500 миллионов рублей в год по нашей области. Но не добирает от уволившихся более 45 миллионов рублей в месяц, то есть больше, чем экономит», — заявил он.

По словам Михаила Локтева, главы региональных отделений Пенсионного фонда предоставили в правительство совместный отчет об указанных сокращениях

«Премьер-министр Дмитрий Медведев уже дал поручение проработать возможность индексации пенсий и для работающим пенсионерам, что возможно приведет их в «официальную занятость», — отметил Михаил Локтев.

Напомним, в 2016 году сумма страховых взносов, поступившая в бюджет Пенсионного фонда РФ в результате легализации трудовых отношений, составила в калужском регионе 64,3 миллиона рублей. Это в 1,6 раза выше показателя отчислений за 2015 год.