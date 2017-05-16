Брейтово, Ярославская область, 16 мая, 2017, 10:50 — ИА Регнум. Брейтовский район Ярославской области планируют газифицировать в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава района Андрей Перов.

Андрей Тутариков Дом в Брейтово

Брейтовский район — единственный в Ярославской области, где нет газа. В феврале этого года врио губернатора Дмитрий Миронов пообещал решить эту проблему. Газопроводы будут строить в рамках соглашения с «Газпромом».

«Согласно подписанной программе, в Брейтовском районе планируется построить около 160 километров межпоселковых и внутрипоселковых сетей. Газопровод пойдет от села Брейтово через Прозорово на село Сутка. А также на Горелово-Водяники-Дубец и на село Покровское до деревни Ульяниха. В настоящее время администрацией района проводятся предпроектные работы. Совместно с АО «Газпром газораспределение Ярославль» разрабатывается принципиальная схема прохождения газопровода-отвода и межпоселковых газопроводов», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

«Мы отправили в «Газпром» на согласование 8 схем прохождения газопроводов. Одну из них утвердят, и мы начнем проектные работы. Тогда можно будет сказать о цене. Ориентировочно работы должны начаться в 2018 году, и мы ожидаем, что газ начнет поступать в наш район в 2019 году», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Брейтовского района Андрей Перов.