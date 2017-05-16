Москва, 16 мая, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Резкое усиление ветра ожидается в Москве. На 16 мая объявлено штормовое предупреждение, передает телеканал НТВ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва

Российская столица и Новая Москва 16 мая находится под влиянием атмосферного фронта скандинавского циклона. Дождь ожидается до позднего вечера, порывы ветра — выше 15 м/с.

17 мая в Москве также ожидаются дожди, ночью 3…5 градусов тепла, днем — до + 11…+13 °С. Порывы ветра местами будут достигать 17 м/с, сообщили в ГИдрометцентре РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в центре «Фобос» предупредили, что холодный атмосферный фронт принесет в московский регион дожди и порывистый ветер.

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