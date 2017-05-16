Москва, 16 мая, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил 11 тезисов современного мироустройства — речь идет не только о защите прав, в том числе секс-меньшинств, но и о глобальной безопасности и территориальной целостности.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

Так, по мнению Жириновского, прежде всего, следует заключить всемирный договор о мироустройстве, должны существовать только республики, никаких монархий.

По словам депутата Госдумы, все государства должны иметь светский характер, никакого влияния любых религий.

Разделенные нации должны соединиться — русские, корейцы и другие, повсеместно должны быть защищены права женщин, детей, инвалидов, стариков, полагает Жириновский.

«Никакой дискриминации меньшинств — национальных, религиозных, расовых, сексуальных», — отмечается в распространенном сообщении фракции.

Также он настаивает на исключении применения насилия в международных отношениях в любой форме под любым предлогом.

Никакого изменения границ без согласия обеих сторон, за исключением процесса воссоединения народов, указал он.

Жириновский предлагает установить федерализм как универсальный принцип для всех стран. Центр решает только семь вопросов: оборона, внешняя политика, финансы, транспорт, связь, энергетика, экология.

«По всей планете должен быть культ семьи, любовь к детям, уважение к старшим, отвращение к обману, мошенничеству и проявлениям преступных замыслов мельчайших», — указал он.

С позиции ЛДПР, человечеству нужен мир: многополярный, многоукладный, плюралистический, без давлений, оболванивания, зомбирования. «Все вопросы решать через референдумы, не выходя из дома, через смартфоны. Никаких избиркомов, никаких подтасовок!» — говорится в заявлении.