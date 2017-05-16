Мадрид, 16 мая, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Корреспондентам, взахлеб рассказывающим о «возросшей политической активности масс, почти незаметной после событий на Болотной 2011−2012 гг.», даже невдомек, что президент РФ никакого отношения к градостроителным планам Москвы не имеет. Воспользоваться же услугами поисковика Google, который мог бы их просветить на этот счет, испанские журналисты не стремятся: зачем, если есть универсальная формула «это Путин виноват», которую в их редакциях разрешено применять к любому факту и событию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации жилья

«Против реновации — значит, против депортации», «Защитим наше право собственности», «Нет — разрушению» — такие лозунги понравились изданию La Vanguardiа, которое не забыло в толпе митингующих отыскать «лидера оппозиции Алексея Навального с семьей, собиравшегося принять участие в демонстрации, но не допущенного в ряды манифестантов полицией». Тот факт, что недопуск был осуществлен в соответствии с просьбами самих же оппозиционеров, газета обходит стороной.

Московский корреспондент El País Пилар Бонет — едва ли не единственная в хоре испанских журналистов, которая копнула тему поглубже и оповестила, что план разработан столичной мэрией, должен еще пройти утверждение в ГД, а потом быть подписан президентом «с гарантиями соблюдения прав собственников на жилье и учетом их интересов».

«Пропаганда разрушения хрущевок в Москве нервирует жителей регионов, прозябающих в условиях худших, чем столичные, — с туалетами во дворе, — сообщает автор. — Эксперты считают, что этот план — лобби строительных компаний, пострадавших от кризиса и теперь решивших отыграть потери».

Еще одно испанское издание, АВС, рассказывая о митинге, нечаянно и неожиданно для себя обнаруживает, что собирали его не для защиты прав переселенцев, а чтобы некоторые политики могли в очередной раз «выступить с антипутинскими лозунгами», набрать очков в своей карьере».