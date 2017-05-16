Берлин, 16 мая, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Ангела Меркель, будучи председателем Христианско-демократического союза (ХДС) обозначила центральные темы избирательной компании, которые будут затронуты в ходе предвыборной гонки, сообщает Rheinische Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Прежде всего, мы должны акцентировать свое внимание на создании дополнительных рабочих мест в будущем», — отметила Меркель в ходе своего выступления в бундестаге 15 мая.

Лидер ХДС выступает за дигитализацию (перевод информации в цифровую систему), развитие образование и науки.

«Тема справедливости, безусловно, важна, но, в отличие от социал-демократов, мы не должны делать на ней сильный акцент. Сначала мы должны уделить внимание инновации и экономическому развитию нашей страны», — добавила она.

Канцлер Германии подчеркнула, что в приоритете стоят внутренняя и внешняя безопасность Германии.

В связи с последними событиями в ЕС, особенно с наплывом беженцев, Меркель призывает работать над интеграционной и миграционной политикой.

Парламентские выборы в Германии состоятся 24 сентября.

Согласно социологическим вопросам, на данный момент у Ангелы Меркель есть все шансы вновь занять пост канцлера, на котором она находится уже 12 лет.