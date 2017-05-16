Каракас, 16 мая, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Европейская Комиссия, после заседания в понедельник, 15 мая, потребовала от президента Венесуэлы Николаса Мадуро «прекратить нагнетать ситуацию в стране, отказаться от насилия над мирными демонстрантами, как формы улаживания социального и политического конфликта и провести в ближайшее время всеобщие выборы. Венесуэльская тема для обсуждения возникла в Брюсселе с подачи Испании, премьера которой Мадуро на днях назвал трусом за то, что тот не смог (или не захотел) оградить посла боливарианской республики в Мадриде от «акций психологического давления протестующих масс».

Twitter.comNicolasMaduro Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Выступая с требованиями, ЕС подчеркнул свою готовность к сотрудничеству с властями Венесуэлы ради «защиты и спокойствия 600 тысяч граждан Евросоюза (в том числе — 200 тысяч испанцев), проживающих по тем или иным причинам» в этой латиноамериканской стране, пишет испанская АВС.

Мадуро традиционно не придал большого значения словам, прозвучавшим из Брюсселя, посчитав их вмешательством во внутренние дела суверенного государства и подготовил ответный ход: по информации, имеющейся в распоряжении контролируемого оппозицией венесуэльского издания El Nacional, президент собирается отправить в отставку с поста генерального прокурора Луису Ортегу Диас, «объявившую, что в стране наступила ситуация конституционного банкротства». СМИ сообщает, что на место уволенной будет утвержден «кто-то из лояльных Мадуро высокопоставленных военных чиновников».

«Президенту нужен прокурор, который будет беспрекословно выполнять приказы, отданные именем революции», — пишет El Nacional.

На взгляд сторонних наблюдателей, все выглядит гораздо проще: Мадуро нужна поддержка армии, без которой с ситуацией не справиться. Поэтому он и занимается «раздачей слонов».