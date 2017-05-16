Пекин, 16 мая, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Вступительное слово председателя КНР Си Цзиньпина на форуме «Один пояс и один путь» — наука для любого главы государства, заявил 16 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с генсеком Коммунистической партии Китая (КПК) в правительственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

«Говорю не для лести», — сказал белорусский президент.

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Помимо «самого яркого и самого мощного» слова Цзиньпина, Лукашенко отметил масштаб проведенного форума, который «уже обсуждается во всем мире».

«Самое главное — привлечь к этому (проекту «Один пояс и один путь») более 100 стран нашей планеты», — считает глава Белоруссии.

Он также не преминул напомнить главе КНР, что «нет в Белоруссии того человека, который не знает <…> о вас, как о председателе этой великой страны».

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Помимо этого, Лукашенко сказал о развитии сотрудничества между Белоруссией и Китаем в сфере безопасности, военной сфере, по линии спецслужб, в следственной и экспертной работе, в миграционной политике. Он также упомянул важность подписания соглашения о технико-экономической помощи, в частности, по строительству социального жилья в Белоруссии, и соглашения о развитии международных грузоперевозок.

Напомним, ранее президент Белоруссии заявлял, что республика «ближе к Китаю, чем любая другая европейская страна». Также он выражал надежду, что сотрудничество с Китаем даст большие результаты в экономике и развитии китайско-белорусского промышленного парка.