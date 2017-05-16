Кемерово, 16 мая, 2017, 09:47 — ИА Регнум. В аэропорту Кемерово из-за попадания в двигатель самолета птицы был отложен вылет рейса в Москву, сообщает пресс-служба линейного управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

oakman Взлетная полоса

Инцидент произошел с самолетом авиакомпании «Аэрофлот». Изначально вылет задержали из-за тумана, а затем, при осмотре, у самолета была найдена неисправность.

«Предварительно установлено, что в двигатель попала птица», — сообщили в управлении.

Пассажиров рейса заберет другой самолет, его вылет из Москвы был запланирован на 6:50 (2:50 мск). В 18:00 (14:00 мск) рейс отправится в Москву.

Сотрудники транспортной прокуратуры проводят оценку состояния законности безопасности полета. Обстоятельства произошедшего уточняются.