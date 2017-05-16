Затяжной ливень в Астрахани: в ход пошли лодки и надувные круги
Астрахань, 16 мая, 2017, 09:45 — ИА Регнум. В Астрахани ливень, который непрерывно продолжался более 9 часов, превратил городские артерии в бурные реки. На откачку дождевой воды 15 мая на улицы города вышли 15 единиц специализированной техники МБУ «Чистый город» и МУП «Астрводоканал». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, работать коммунальщики намерены круглосуточно до полного устранения последствий непогоды.
Как отметил директор муниципального предприятия «Чистый город» Юрий Болотов, особое внимание уделяется центральным магистралям, остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам. Позднее на откачку воды была привлечена дополнительная техника. В общей сложности на дорогах города работали 28 единиц специализированных машин. В частности семь единиц спецтехники предоставили частные предприятия, ещё три помпы — МЧС.
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«Лучше бы нормально чистили ливневые канализации, никогда Астрахань не готова к непогоде. Видимо вызывать спецтехнику для откачки воды после несчастных случаев дешевле, чем тратить деньги на прочистку ливневок», — сетует пользователь группы «Аварии Астрахань».
Последствия непогоды создали неудобства всем участникам дорожного движения. Так, по данным регионального ГИБДД, пробка на улице Боевой растянулась более чем на километр. Причиной тому стал печально известный у автолюбителей участок проезжей части под железнодорожным мостом, куда постоянно стекает дождевая вода.
Заложницей образовавшейся здесь огромной лужи стала 55-летняя владелица автомобиля «Ока». Маленькая машина заглохла и оказалась посередине дороги. Между тем желающих помочь авто-леди не нашлось, водители лишь возмущённо сигналили. Из «водяного плена» женщину и автомобиль освободили сотрудники ДПС.
А вот на улице Минусинской горожанин не стал испытывать судьбу и выбрал более надежное средство передвижения по ливневым рекам. Мужчина, усевшись в надувную детскую лодку и вооружившись веслом и резиновыми сапогами, спокойно преодолел водные преграды.
По данным синоптиков, выпадение осадков в Астрахани продолжится до конца недели. В связи с этим администрация города призывает астраханцев проявить бдительность, быть осторожными, автовладельцев по возможности воздержаться от использования личного автотранспорта и не парковаться вдоль магистральных улиц, чтобы не мешать работе спецтехники.