Астрахань, 16 мая, 2017, 09:45 — ИА Регнум. В Астрахани ливень, который непрерывно продолжался более 9 часов, превратил городские артерии в бурные реки. На откачку дождевой воды 15 мая на улицы города вышли 15 единиц специализированной техники МБУ «Чистый город» и МУП «Астрводоканал». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, работать коммунальщики намерены круглосуточно до полного устранения последствий непогоды.

Astrgorod.ru Борьба с последствиями непогоды

Как отметил директор муниципального предприятия «Чистый город» Юрий Болотов, особое внимание уделяется центральным магистралям, остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам. Позднее на откачку воды была привлечена дополнительная техника. В общей сложности на дорогах города работали 28 единиц специализированных машин. В частности семь единиц спецтехники предоставили частные предприятия, ещё три помпы — МЧС.

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«Лучше бы нормально чистили ливневые канализации, никогда Астрахань не готова к непогоде. Видимо вызывать спецтехнику для откачки воды после несчастных случаев дешевле, чем тратить деньги на прочистку ливневок», — сетует пользователь группы «Аварии Астрахань».

Автор Таисия Калашникова vk.com/avaria30 После ливня в Астрахани

Последствия непогоды создали неудобства всем участникам дорожного движения. Так, по данным регионального ГИБДД, пробка на улице Боевой растянулась более чем на километр. Причиной тому стал печально известный у автолюбителей участок проезжей части под железнодорожным мостом, куда постоянно стекает дождевая вода.

Заложницей образовавшейся здесь огромной лужи стала 55-летняя владелица автомобиля «Ока». Маленькая машина заглохла и оказалась посередине дороги. Между тем желающих помочь авто-леди не нашлось, водители лишь возмущённо сигналили. Из «водяного плена» женщину и автомобиль освободили сотрудники ДПС.

А вот на улице Минусинской горожанин не стал испытывать судьбу и выбрал более надежное средство передвижения по ливневым рекам. Мужчина, усевшись в надувную детскую лодку и вооружившись веслом и резиновыми сапогами, спокойно преодолел водные преграды.

Vk.com/astra30 Кадр из видео в группе «Типичная Астрахань»

По данным синоптиков, выпадение осадков в Астрахани продолжится до конца недели. В связи с этим администрация города призывает астраханцев проявить бдительность, быть осторожными, автовладельцев по возможности воздержаться от использования личного автотранспорта и не парковаться вдоль магистральных улиц, чтобы не мешать работе спецтехники.