Москва, 16 мая, 2017, 09:43 — ИА Регнум. Распоряжение о выделении 4,25 млрд рублей для финансирования подведомственных Минобрнауки и Минкультуры России образовательных учреждений подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщили 16 мая в российском правительстве.

Юрий Пименов. Огни университета. 1963

«Минобрнауки и Минкультуры России из резервного фонда Правительства направляются средства в общем объеме 4,25 млрд рублей для их подведомственных образовательных учреждений», — сообщили в правительстве.

Распоряжение №925-р подписано 13 мая 2017 года. Минобрнауки РФ выделяется из резервного фонда 3,15 млрд рублей, Минкультуры РФ — 1,1 млрд рублей.

«Средства предоставляются на реализацию государственной политики в сферах образования и культуры, в том числе на расходы по содержанию имущества, оплате коммунальных и транспортных услуг, услуг связи и т.д.», — сообщили в правительстве.

Документ подготовлен Минобрнауки, получил одобрение 11 мая — на заседании правительства.