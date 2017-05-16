Барнаул, 16 мая, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Александр Карлин раскритиковал безынициативность некоторых руководителей муниципалитетов за их неучастие в целом ряде госпрограмм, подразумевающих выделение дополнительных средств на обустройство общественной инфраструктуры, поддержку семейных животноводческих ферм, развитие кооперации. Свои размышления о местном самоуправлении он опубликовал сегодня, 16 мая, в личном блоге.

Светлана Шаповалова Алтайский край

Глава региона напомнил, что с 2014 года в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» выделяются гранты на поддержку местных инициатив. В селах края реализуются проекты жителей, направленные на создание и обустройство общественной инфраструктуры (зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок), сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников.

«Казалось бы, чего проще: собери «вече», кинь клич по сельсоветам, вместе с земляками подумайте, как можно обустроить площадки для детей, облагородить центральную площадь, отремонтировать памятники… Главы администраций Заринского, Ключевского и многих других районов так и поступили. И построили за 4 года до 10 объектов в каждом. А вот 14 районов за всё это время вообще не подали ни одной заявки. Вопрос: в селах этих районов всё настолько прекрасно с парковыми площадками, новыми развлекательными комплексами для детей? Или жители там живут безынициативные? Точно знаю, что нет. Вопросы возникают к руководству муниципалитетов», — подчеркнул губернатор Александр Карлин.

Делясь своими ожиданиями от предстоящих выборов, глава региона особо отмечает: «Местное самоуправление должно повсеместно, а не только в некоторых муниципалитетах края, быть самым коротким и прямым путем к решению насущных, ежедневных, жизненно важных для каждого человека проблем».

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года в условиях жесткой конкуренции будут выбирать мэров крупных алтайских городов и муниципалитетов. Всего на муниципальном уровне в регионе будет разыграно 7 тысяч депутатских мандатов.