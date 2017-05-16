Лондон, 16 мая, 2017, 09:28 — ИА Регнум. Метеорит, падение которого привело к вымиранию динозавров, попал в самое худшее из возможных мест. Об этом сообщает BBC.

Own work Столкновение метеорита с Землей

Международная группа учёных провела исследования в Мексиканском заливе — в той области, на которую, по их мнению, упал метеорит.

По их словам, астероид диаметром 15 км упал в неглубокие воды в местах образования гипсового камня в районе Мексиканского залива. Это столкновение спровоцировало выброс огромного количества серы в атмосферу.

В результате температура на Земле сильно упала, уничтожив пищу, пригодную для динозавров.

Как считают ученые, если бы астероид упал на несколько мгновений раньше или позже, он мог бы попасть в глубокий океан. Тогда последствия падения были бы не столь катастрофичными.

Напомним, что в конце мелового периода, около 65 млн лет назад, произошло столкновение Земли с метеоритом. Современная наука считает это событие причиной вымирания динозавров.