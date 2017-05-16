Каракас, 16 мая, 2017, 09:27 — ИА Регнум. Главное шоссе Каракаса и другие дорожные артерии столицы Венесуэлы 15 мая были перекрыты активистами оппозиционного движения, которые решили принять участие в «сидении» против правительства Николаса Мадуро, что стало первым крупным протестным мероприятием на этой неделе, сообщает издание El Confidencial.

Carlos E. Díaz Протестующая в маске

Шоссе Франциско Фахардо, которое проходит через всю столицу Венесуэлы, было перекрыто в точке к востоку от города, где люди оставались на протяжении 12 часов, несмотря на дождливую погоду.

На плакатах протестующих можно было прочесть надписи «Никто не сомневается в том, что это диктатура», «Мадуро — убийца», и «Конституция — закон для всех, Учредительное собрание — диктатура меньшинства».

Преподаватель права в Университете Санта-Мария Хоэль Гарсиа стоял на одном из участков шоссе с мегафоном и читал лекцию группе людей об Учредительной ассамблее, которую предложил созвать президент Мадуро для изменения Конституции Венесуэлы.

«Это предложение является незаконным», — заявил Гарсия после объяснений о том, что президент своим призывом созвать Учредительное собрание вышел за рамки действующей Конституции.

Преподаватель призвал свою аудиторию, в основном молодых людей, оставаться на улице, чтобы «вернуть демократию» в стране.

Кроме того, группа психологов-добровольцев из Центрального университета Венесуэлы (UCV) в ходе протеста предлагала бесплатные консультации для тех, кто чувствует себя перегруженным в связи с кризисом в стране и истощенным после 45 дней почти непрерывных протестов.

Сообщается, что в ходе акций протеста в Каракасе силы безопасности никак не препятствовали участникам демонстраций, однако известно, что в штатах Карабобо, Нуэва-Эспарта, Мерида и Боливар полиция проводила аресты протестующих.

Лидер оппозиции Энрике Каприлес осудил «серьезные репрессии» полиции с применением слезоточивого газа и резиновых пуль в штате Карабобо, где, по его заявлению, семь человек получили ранения и несколько активистов были арестованы.

Ближе к концу демонстрации в Каракасе первый заместитель председателя парламента Фредди Гевара, выступая в качестве представителя оппозиционной коалиции Круглый стол демократического единства, объявил, что на этой неделе уличные протесты продолжатся, 17 мая будут проведены, так называемые, ночные марши, и «миллионная» мобилизации активистов намечается на 20 мая.

«Мобилизация в субботу называется «Нас миллионы», и ее целью станет демонстрация силы, будет огромная концентрация людей на главных дорогах, самая крупная из всех», — заявил Гевара.

Он также добавил, что 18 и 19 мая будут проведены другие демонстрации, однако по ним более подробную информацию оппозиция представит позже.

Правящая Объединенная социалистическая партия Венесуэлы (PSUV), со своей стороны, 15 мая заявила, что оппозиция демонстрирует агрессивное и «фашистское» поведение, так как вместо диалога предлагает ненависть и преследования.

«Руководство национальной партии хочет осудить это насильственное отношение, это фашистское отношение и призывает к благоразумию, к тому, чтобы услышать большинство венесуэльцев, которые хотят мира», — заявил лидер партии Эктор Родригес.

Напомним, политический кризис в Венесуэле резко обострился 30 марта, после того как Верховный суд страны сделал попытку ограничить полномочия проигнорировавшего его решения парламента. Оппозиция, сохраняющая большинство в парламенте, восприняла данное действие, впоследствии отмененное, как факт государственного переворота.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро после месяца непрерывных протестов в стране, в которых погибло более 30 человек, 1 мая объявил о созыве Учредительного собрания, чтобы «укрепить» Конституцию и вернуть мир стране. Однако оппозиция отказалась вступать с правительством в диалог и объявила новые протесты.

Политический кризис в Венесуэле протекает на фоне тяжелейшего экономического кризиса, от которого страна не может оправиться с 2014 года. Между тем, на правительство Венесуэлы оказывается мощное международное давление со стороны США, Евросюза, ряда латиноамериканских государств и некоторых региональных организаций, с тем, чтобы правительство выполнило все требования оппозиции, включая проведение досрочных президентских выборов в стране.