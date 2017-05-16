Москва, 16 мая, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Возможность применения Северной Кореей ядерного оружия считают реальной 39% граждан Российской Федерации. Об этом, как передает RT, говорится в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Wiihot.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

«По вопросу о реальности угрозы мнения наших сограждан разделились, — говорится в исследовании. — Если 39% отвечают утвердительно (…) то 43% скорее не верят, что у КНДР есть потенциал и намерение нанести удар».

Отмечается также, что 81% граждан слышали об угрозе ядерного нападения со стороны Северной Кореи на США и Южную Корею.

Опрос проводился 10 и 11 мая в разных регионах страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 мая Вооруженные силы КНДР провели новый ракетный запуск. Позднее в Пхеньяне заявили об успешно проведенном испытании новой, недавно разработанной стратегической баллистической ракеты среднего/дальнего радиуса действия.

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