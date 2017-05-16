Пекин, 16 мая, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Самым богатым гражданином Китая по версии журнала Forbes вновь стал основатель компании Alibaba Group Джек Ма, его состояние составило $30,9 млрд.

Genk.vn Джек Ма

Его ближайший соперник — глава китайского конгломерата Wanda Group Ван Цзяньлинь с состоянием в $30,7 млрд.

Издание уточняет, что состояние Джека Ма выросло в связи с удорожанием акций интернет-ритейлера Alibaba. В 2017 году на фоне роста доходов компании акции подорожали более чем на треть.

Богатейшим человеком Азии стал мультимиллиардер Ли Цзячэн из Гонконга с состоянием в $32,9 млрд.

Alibaba Group — это крупнейшая компания Китая, которая работает в сфере электронной коммерции.

Она была основана в 1999 году, ей также принадлежат дочерние компании AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com, Alibaba.com и Alibaba Pictures.