Пекин, 16 мая, 2017, 09:12 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин провел рабочую встречу с генеральным секретарем правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи, в ходе которой стороны обменялись мнениями по вопросу дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

antilong Си Цзиньпин

В ходе переговоров Си Цзиньпин выразил надежду на то, что обе стороны предпримут дополнительные совместные усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений в правильном направлении, пишет «Чжунго жибао».

Отметив, что в 2017 году исполняется ровно 45 лет со дня установления дипломатических отношений и в следующем году наступит 40 годовщина подписания договора о мире и дружбе между народами Китая и Японии, китайский лидер заявил, что в настоящее время двусторонние отношения между Пекином и Токио сталкиваются с серьезными вызовами.

«Ради улучшения двусторонних отношений и укрепления взаимовыгодного партнерства мы должны строго соблюдать все соглашения, которые были достигнуты путем длительных консультаций, а также воспринимать историю как зеркало в будущее», — заявил китайский лидер, намекая на милитаристские настроения ряда представителей политической элиты Японии.

Председатель КНР выразил надежду, что народы Китая и Японии продолжат наращивать позитивное отношение друг к другу для укрепления двусторонних связей. По словам политика, Китай заинтересован в дружбе с Японией.

Си Цзиньпин подчеркнул, что после нормализации китайско-японских дипломатических отношений двусторонние связи между Пекином и Токио заметно улучшились благодаря совместным усилиям жителей обеих стран, что принесло ощутимую выгоду двум народам и сыграло важную роль в процессе установления мира и стабильности в регионе.

«История уже неоднократно доказывала, что дружба и сотрудничество являются единственным правильным выбором для стран, отношения между Китаем и Японией должны развиваться именно в данном направлении», — добавил Си Цзиньпин.

Японский политик поблагодарил председателя КНР за приглашение на форум «Один пояс, один путь», где Тосихиро Никаи представлял японское правительство, а также высказался за нормализацию и укрепление двусторонних связей с Пекином.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 14 апреля в Токио завершился 12-й раунд стратегических переговоров между представителями КНР, Японии и Южной Кореи, в ходе которых стороны обсудили перспективы создания единой зоны свободной торговли и обменялись мнениями относительно путей реализации данного проекта.