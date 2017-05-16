Калуга, 16 мая, 2017, 09:19 — ИА Регнум. 210 семей военнослужащих калужского региона приобрели в 2016 году жилье по программе «Военная ипотека». Всего за время существования программы на территории Калужской области офицеры и служащие по контракту взяли в ипотеку 1 201 жилое помещение. Об этом 16 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в смоленском филиале ФГКУ «Росвоенипотека».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Большую часть — 150 квартир — в 2016 году приобрели на вторичном рынке. Средний размер каждой составила 55,2 м кв., а средняя стоимость квадратного метра — около 59,1 тысяч рублей.

По договорам участия в долевом строительстве оформлено 45 квартир, что позволило увеличить их среднюю площадь до 60,5 м кв. и уменьшить среднюю стоимость квадратного метра до 53,6 тыс. рублей.

Возросла доля жилых домов с земельными участками, приобретателями которых в 2016 году стали 15 семей военнослужащих. Средняя площадь каждого дома составила около 111,9 м кв., стоимость — 29,3 тысячи рублей за кв. метр.

В первом квартале 2017 года военнослужащими, проживающими в калужском регионе, приобретено 46 жилых помещений: 35 квартир — на вторичном рынке, 7 квартир — по договорам долевого участия, также в ипотеку куплены четыре жилых дома с земельными участками.

Напомним, накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения (НИС) — один из инструментов в реализации военнослужащими РФ своего права на жилищное обеспечение. На сегодняшний день в системе участвуют более 401 тысячи офицеров и контрактников, из которых свыше 180 тысяч приобрели собственное жилье по программе «Военная ипотека».