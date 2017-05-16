Кабул, 16 мая, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Силы безопасности Афганистана восстановили контроль над районным центром, находящимся недалеко от города Кундуз, сообщает 16 мая Reuters.

TUBSE Карта Афганистана. Провинция Кундуз

В начале мая район был захвачен движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В заявлении министерства внутренних дел указывается, что силы безопасности начали свою операцию по освобождению района Кала-и-Зал, расположенного на северо-западе от города Кундуз, утром 16 мая, освободив администрацию губернатора провинции, а также штаб-квартиру местной полиции и другие территории.

«На данный момент продолжается широкомасштабная операция в Кала-и-Зал», — говорится в заявлении министерства.

«Силы безопасности Афганистана не позволят «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) управлять какими-либо районами на территории страны», — подчеркивается в заявлении.

Напомним, в Афганистане долгие годы не прекращается противостояние правительственных войск с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Движение зародилось в среде пуштунов и до вторжения в страну США руководило большей частью Афганистана.