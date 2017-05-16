Киев, 16 мая, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Памятник великому немецкому философу XIX века Карлу Марксу уберут с территории кондитерской корпорации Roshen президента Украины Петра Порошенко, заявил сотрудник Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко, сообщает 16 мая «Страна.ua».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Декоммунизация

Читайте также: Цель «декоммунизации» на Украине — «изменение сознания» народа

По его словам, памятник Карлу Марксу должен быть декоммунизирован, поскольку попадает под антикоммунистические законы Украины, принятые с подачи Украинского института национальной памяти. Рябенко уточнил, что сотрудники института и администрация фабрики «давно приняли решение» о сносе памятника.

Также сотрудник института добавил, что бюст Карла Маркса не планируют переносить на другое место, его полностью демонтируют и отправят «на хранение на какой-то другой территории».

Читайте также: Украина: «Следующий шаг декоммунизации — календарь»

Напомним, «декоммунизационный пакет документов», на основании которого на Украине уничтожается память о великих философах, писателях, о защитниках во времена Великой Отечественной войны, был предложен на рассмотрение директором Украинского института национальной памяти Владимиром Вятровичем.

В марте 2015 года пакет документов был принят, после чего украинские власти стали активно менять топонимические названия, сносить памятники и мемориалы, которые хоть как-то напомнили об СССР или России.