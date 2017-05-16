Питтсбург, США, 16 мая, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке переиграл «Оттаву Сенаторз» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая 15 мая в Питтсбурге, завершилась со счетом 1:0.

Nhl.com Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз»

Героем встречи в составе «Пингвинз» стал нападающий Фил Кессел, забросивший победную шайбу на 54-й минуте. Форвард сборной России Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург», отметился в этом матче результативной передачей.

Таким образом, счет в серии между данными клубами стал равный — 1:1. Третий поединок серии состоится на льду «Оттавы Сенаторз» 17 мая.

Плей-офф НХЛ. Финал — Восток. 2-й матч

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

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