Ростов-на-Дону, 16 мая, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Гандбольный клуб «Ростов-Дон», у которого выдался непростой сезон, впервые в истории стал обладателем Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ). Команда ждала европейский трофей почти 30 лет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе гандбольной дружины 16 мая.

Rostovhandball.ru Вратарь «Битигхайма»

Rostovhandball.ru Кубок ЕГФ

О том, что гандболисткам предстоит сыграть в финале с немками из «Битигхайма», стало известно в середине апреля. Тогда ростовчанки с внушительной разницей обыграли немецкий «Метцинген» в ответном полуфинальном матче. Это позволило подопечным французского специалиста Фредерика Бужана выйти в финал турнира.

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В первом финальном матче, который состоялся в Германии, ростовчанки дали уверенный отпор хозяйкам площадки — 28:25, а затем и на паркете ростовского Дворца спорта победили со счётом 25:21.

«Многие думали, что второй матч будет для нас более легким, чем первый. Однако тренеры и игроки ощущали психологическое давление. Мы очень хотели выиграть и подарить победу болельщикам, семьям. Начало сезона было сложным, но все последние месяцы гандболистки трудились, не покладая рук, и добились потрясающего результата», — прокомментировал рулевой «Ростов-Дона» Фредерик Бужан.

Rostovhandball.ru Капитан ГК «Ростов-Дон» Юлия Манагарова

Стоит отметить, что немки не только ушли с площадки со слезами на глазах, но и проигнорировали послематчевую пресс-конференцию. Видимо, представителям «Битигхайма» было нечего сказать по поводу своей игры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начало сезона у гандбольного клуба «Ростов-Дон» выдалось весьма тяжелым. Игроки не успели восстановиться после Олимпиады-2016 в Рио, которая принесла «золото» гандболисткам, как начались матчи российского чемпионата и Лиги чемпионов ЕГФ.

В международном турне неудача то и дело настигала команду. В результате женская гандбольная дружина вылетела из групповой стадии. В связи с этим в ноябре 2016 года Ян Лесли, тренировавший «Ростов-Дон» с 2014 года, покинул команду.

Спустя месяц на тренерском мостике датчанина сменил Фредерик Бужан, который тут же принялся «реанимировать» командный дух. Французский специалист сделал упор на восстановление травмированных игроков.

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