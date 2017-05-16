Москва, 16 мая, 2017, 08:42 — ИА Регнум. В Москве неизвестный выстрелил в посетителя кафе и скрылся, сообщили 16 мая в пресс-службе столичного главка полиции.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Инцидент произошел в кафе на улице Зои и Александра Космодемьянских около 21:50. Пострадавший доставлен в больницу.

Из какого оружия стрелял нападавший — неизвестно. На месте ЧП работают сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства преступления.

Полиция ведет розыск стрелявшего. По данным Life, пострадавший — биотехнолог одного из московских НИИ.