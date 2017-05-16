Казань, 16 мая, 2017, 08:37 — ИА Регнум. СпециалистыФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория"подтвердили наличие возбудителягриппа А птиц подтипа Н5 при исследовании павшей птицы в шести населённых пунктов Татарии. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Управление управления ветеринарии кабинета министров РТ, все образцы поступили от птицы, павшей на личных подворьях. В список, где подтвердился грипп, попали следующие территории: село Абсалямово в Ютазинском районе, село Шумково в Рыбно-Слободском районе, село Нижний Нурлат, деревня Нижненурлатская и село Чувашская Менча Нурлатского района, а также поселок Дербышки в Казани.

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Как ранее писало ИА REGNUM, на ООО «Птицекомплекс Лаишевский», что в 45 км от Казани, в начале мая был обнаружен геном птичьего гриппа. Диагноз, выставленный сотрудниками ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория», был подтверждён во Владимире. В связи с этим поголовье в 400 тыс. кур будет уничтожено, а ООО «Птицекомплекс Лаишевский» грозят существенные убытки.

Предприятие на сегодня снабжает яйцом и куриным мясом не только республику, но и соседние регионы. Чтобы избежать распространения инфекции, вокруг предприятия установлен карантин. Он действует в радиусе 5 км от границ очага — поселка имени 25 лет Октября. Это значит, что пристальный контроль будет в том числе и на частных подворьях поселка Александровский, села Среднее Девятово, деревни Смодеярово Лаишевского района.Подробности: Очаг птичьего гриппа обнаружен в 45 километрах от Казани

Указом главы региона карантин вокруг птицефабрики установлен на неопределённый срок до отдельного указа.

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