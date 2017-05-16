Красноярск, 16 мая, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Мотопарапланерист упал с высоты 400 метров в Красноярском крае, сломав при этом ребра, сообщили 16 мая в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Параплан

Падение мотопараплана произошло 13 мая в 16 км от села Байкит (Эвенкийский район, Красноярский край).

«По предварительной информации причиной падения явилось прекращение работы двигателя указанного транспортного средства на высоте 400 м. Мотопланерист в настоящее время находится в КГБУЗ «Байкитская районная больница» (перелом ребер)», — сообщили в пресс-службе.

После случившегося транспортная прокуратура начала проверку исполнения федерального законодательства.

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Напомним, подобный случай произошел в Ленинградской области в конце августа прошлого года. Мужчина 1986 года рождения, упавший при полете с высоты 400 метров, был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой.