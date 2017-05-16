Москва, 16 мая, 2017, 08:32 — ИА Регнум. В Московский регион возвращается прохладная погода, 16 мая температура воздуха не поднимется выше 11 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Днем 16 мая ожидается ветреная и дождливая погода, сохранится облачность. В Москве температура воздуха составит 7−9 градусов тепла, по области — 6−11 градусов.

Ветер ожидается северо-западный, северный 5−10 м/с, местами с порывами до 12−17 м/с. Пройдут небольшие осадки.

В ночь на 17 мая будет облачно с прояснениями, температура воздуха опустится до 3−5 градусов. В области будет от нуля до плюс 5 градусов.

Днем 17 мая сохранится облачность, местами не исключен небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 11−13, в Подмосковье — до 8−13 градусов.