Москва, 16 мая, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ министерству образования и министерству культуры из резервного фонда выделяются средства организациям высшего образования, сообщается на сайте правительства РФ.

Николай Ярошенко. Студентка. 1883

Бюджетные ассигнования в размере 4,25 млрд рублей направляются:

— Минобрнауки России (3,15 млрд рублей) на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансирование выполнения государственного задания на оказание государственных услуг;

— Минкультуры России (1,1 млрд рублей) на реализацию программ развития подведомственных образовательных учреждений высшего образования.

Средства предоставляются на реализацию государственной политики в сферах образования и культуры, в том числе на расходы по содержанию имущества, оплате коммунальных и транспортных услуг, услуг связи и т.д.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 11 мая 2017 года.

Читайте также: Правительство РФ выделяет 10 млрд рублей ведущим вузам страны

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года правительство РФ выделило 10,3 млрд рублей будут 21 российскому вузу. Субсидии ведущим отечественным университетам, призваны к 2020 году обеспечить вхождение не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых вузов в соответствии с мировым рейтингом.