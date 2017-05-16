Чебоксары, 16 мая, 2017, 08:19 — ИА Регнум. В Чувашии распустилась черемуха. В народе она считается символом весеннего похолодания. Но в этом году цветение черемухи, наоборот, принесет долгожданное потепление, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

dimitrisvetsikas1969 Жара

16 мая республика окажется в передней части волнового циклона, который придет с Финского залива. Подует южный ветер, и показания термометров повысятся до +12…+17 градусов тепла.

В середине недели центр циклона сместится на юг, и Чувашия окажется в его теплом секторе. Поэтому местами могут пройти кратковременные дожди. Но при этом столбики термометров поднимутся до +13…+18 градусов тепла.

А с 19 мая начнет усиливаться влияние казахстанского антициклона, который к концу недели должен принести настоящее лето. Ожидается, что в выходные дни, 20−21 мая, в Чувашии установится сухая солнечная погода с температурой воздуха +20…+25 градусов тепла.