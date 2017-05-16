Москва, 16 мая, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Торги по нефти 15 мая завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,92%, до $50,84 за баррель, WTI — на 2,11%, до $48,85 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2017 года на СПбМТСБ выросла на 2,75%, до $49,56 за баррель.

lalabell68 Нефть

Как заявил корреспонденту аналитик Альпари Владислав Антонов, ралли на нефтяном рынке началось с азиатской сессии после появления новости, что России и Саудовской Арии призывают нефтедобывающие страны продлить срок действия соглашения ОПЕК о сокращении объемов добычи на 9 месяцев, до марта 2018 года.

Внутридневной рост цен на нефть сорта Brent составил 3,5%, до $52,58 за баррель. Как только цена ударилась об сопротивление 52,50, на нефтяном рынке началась коррекционная фаза. К закрытию дня покупатели отступили к уровню $51,66.

На этой неделе из новостей нас ожидает информация по запасам сырой нефти США от Американского института нефти и Минэнерго. Даже если запасы нефти в США увеличатся, данные не изменят сложившуюся ситуацию на рынке. После консолидации цены на уровне $51,85, можно брать курс на $55,50.

Как сообщает ИА REGNUM, 16 мая цена нефти растет, поскольку инвесторы продолжают реагировать на сообщение о предложении РФ и Саудовской Аравии продлить венское соглашение о сокращении добычи нефти крупнейшими ее производителями на три квартала. Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,23%, до $51,94 за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличивалась на 0,25% — до $48,97.