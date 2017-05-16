Бангкок, 16 мая, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Программист из Таиланда написал программу, позволяющую блокировать вирус-вымогатель WannaCry. Об этом сообщает газета Nation.

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Чанвит Каукаси, преподаватель кафедры компьютерной инженерии Технологического университета Суранари в провинции Накхон Ратчасима, в понедельник, 15 мая, продемонстрировал программу Block Wannacry, разработанную совместно с преподавателями университета, для защиты компьютеров от вредоносных программ.

После успешного испытания программы на компьютерах, принадлежащих университету, ее разместили в интернете для бесплатной загрузки. Программу уже скачали несколько десятков тысяч человек. Количество посещений веб-страницы составило более одного миллиона.

Напомним, что 12 мая хакеры атаковали компьютеры более чем в ста странах мира. Причем наибольшее число попыток заражений зафиксировано в России. Вирус затронул деятельность таких структур, как «МегаФон», «ВымпелКом», а также МВД, МЧС, Минздрав, РЖД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты «Лаборатории Касперского» заявили о том, что создатели вируса WannaCry могут быть связаны с хакерской группой Lazarus из КНДР, ответственной за взлом Центрального банка Бангладеш и атаку на Sony Pictures Entertainment.