Мехико, 16 мая, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Журналиста Хавьера Вальдеса, бравшего интервью у предполагаемого главы картеля Синалоа и неоднократно награжденного за работу по борьбе с торговлей наркотиками, 15 мая нашли мертвым в штате Кулиакан, сообщает La Vanguardia.

Ben Smith Труп

Основатель еженедельника Ríodoce и корреспондент национальной ежедневной газеты La Jornada en Sinaloa был обстрелян из автомобиля, когда шел по улице.

Его тело нашли рядом с офисом еженедельника, который он основал несколько лет назад, и где в феврале 2017 года было опубликовано интервью с арестованным 2 мая в Мехико Дамасо Лопесом Нуньесом, предполагаемым преемником главы картеля Синалоа Хоакина «Эль Чапо» Гусмана.

В интервью корреспонденту информационного агентства EFE в октябре 2016 года Вальдес предстал как искатель историй «среди руин» и защитник журналистов, «которые покидают страну», где «правила диктует преступник», а «воздух, которым мы дышим, нам не принадлежит».

Вальдес открыто говорил о причастности политиков к торговле наркотиками, о том, что в Мексике нет свободы прессы, так как организованная преступность и коррумпированное правительства установило молчание с помощью оружия и денег.

Он утверждал, что «отважная, достойная, ответственная, честная журналистика не имеет поддержки общества».

Журналист «один, и это говорит о нашей слабости, так как это означает, что, если они идут против нас (…), то ничего не произойдет. Нет этого чувства солидарности, объединяющего нас, когда угрожают, нападают и убивают журналиста», — говорил Вальдес.

Государственный обвинитель Хуан Хосе Риос Эставильо 15 мая заявил, что профессиональная деятельность Вальдеса будет основной линией расследования этого дела и добавил, что в расследовании будет участвовать Специальный прокурор по преступлениям против свободы прессы.

Гильдия журналистов Мексики осудила убийство Вальдеса и потребовала быстрой работы властей в расследовании, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Межамериканская ассоциация прессы и Комитет по защите журналистов (CPJ), вручивший Вальдесу премию в 2011 году, издали отдельные заявления, призывающие к справедливости.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето осудил убийство видного журналиста через свой аккаунт в Twitter, назвав это преступление «возмутительным» и вновь подтвердил «приверженность свободе слова и прессы» в Мексике. Прокурор штата Синалоа, в свою очередь, заявил, что в дополнение к расследованию убийства для властей приоритетом станет защита сотрудников еженедельного журнала, где работал погибший журналист, а также защита членов его семьи.

Напомним, Хавьер Вальдес, автор таких работ, как «Наркожурналистика», «С гранатой во рту» и «Сироты наркоторговца», стал шестым мексиканским журналистом, убитым в 2017 году. В 2016 году в Мексике были убиты 11 журналистов. Всего с 2000 года в стране было убито больше 120 журналистов.