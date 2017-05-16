Собака спасла похороненного заживо младенца в Китае
Пекин, 16 мая, 2017, 08:13 — ИА Регнум. В китайском городе Цзянцзинь собака одного из местных жителей, спасла новорожденного ребенка. Об этом сообщает The Sun.
«Собака благодаря своему невероятному обонянию спасла новорожденного младенца, который был заживо похоронен в местном парке», — говорится в сообщении.
По данным издания, владелец собаки увидел, как его четвероногий друг изо всех сил роет землю. Подойдя ближе, мужчина увидел в выкопанной яме плачущего младенца, завернутого в белую ткань.
Младенца, появившегося на свет всего около месяца назад, экстренно госпитализировали в местную больницу. В настоящий момент малыш находится под наблюдением врачей и идет на поправку.
По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.