Пекин, 16 мая, 2017, 08:13 — ИА Регнум. В китайском городе Цзянцзинь собака одного из местных жителей, спасла новорожденного ребенка. Об этом сообщает The Sun.

Младенец и собака

«Собака благодаря своему невероятному обонянию спасла новорожденного младенца, который был заживо похоронен в местном парке», — говорится в сообщении.

По данным издания, владелец собаки увидел, как его четвероногий друг изо всех сил роет землю. Подойдя ближе, мужчина увидел в выкопанной яме плачущего младенца, завернутого в белую ткань.

Младенца, появившегося на свет всего около месяца назад, экстренно госпитализировали в местную больницу. В настоящий момент малыш находится под наблюдением врачей и идет на поправку.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.