Волгоград, 16 мая, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Двери для прихожан новый храм в центре Волгограда распахнет уже через четыре года. Открытие собора намечено на 2021 год. Об этом в ходе второго заседания попечительского совета по возведению храма святого Александра Невского заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 16 мая.

Volgograd.ru Строительство собора Александра Невского в Волгограде

Планируется, что общестроительные работы на объекте будут завершены к 2020 году, затем начнутся отделка и благоустройство прилегающей территории. Открытие собора должно состояться в 2021 году, когда будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского.

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Археологи дали добро на возведение храма Александра Невского в Волгограде

Отставания от графика работ нет, строительство святыни идет хорошими темпами, отметил глава региона. На сегодня завершено устройство монолитной железобетонной плиты, смонтированы фундаментные блоки, проведены работы по гидроизоляции основания и стен подвала. Сейчас строители продолжают кладку стен — они уже поднялись на семь метров выше нулевой отметки, устанавливают уникальные леса для работы на большой высоте. Отдельные элементы фасада изготавливаются вручную, чтобы максимально точно воссоздать облик утраченного храма.

Каким будет внутреннее убранство храма, определится до конца 2017 года. К этому сроку попечительский совет утвердит не также и проекты по благоустройству и развитию исторического центра города. Эти вопросы будут заранее обсуждаться со специалистами и общественностью.

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В Волгограде в основание храма Александра Невского заложен первый камень

Как сообщало ИА REGNUM, идею воссоздания разрушенного в Царицыне в 1932 году собора Александра Невского волгоградцы поддержали на публичных слушаниях в 2015 году. В феврале 2016 года, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, компания «Приволжтрансстрой» приступила к реализации проекта. Попечительский совет по возведению храма по предложению митрополита Волгоградского и Камышинского Германа возглавил губернатор Андрей Бочаров.

Первое заседания совета прошло в ноябре 2016 года. На тот момент на строительство храма, которое полностью ведётся на народные пожертвования, было привлечено в общей сложности 53,6 миллиона рублей, из которых 12 миллионов рублей — вклад волгоградских компаний в виде предоставленных стройматериалов.

Возводят святыню из высокопрочного кирпича повышенной морозостойкости, специальных размеров, чтобы воссоздание собора было максимально приближено к варианту начала XX века. Партию, выполненную по сецзаказу, в размере 700 тыс. кирпичей поставил волгоградский кирпичный завод торгово-промышленной группы «БИС».

Храм должен стать одним из самых крупных и знаковых строений русского православного зодчества на территории Волгоградской области. В центральной части он поднимется на 52 метра, здание сможет вместить до пяти тысяч прихожан.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо сторонников воссоздания храма нашлось и немало противников у этой идеи. Инициативная группа волгоградцев начала сбор подписей под обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию, остановить возведение храм Александра Невского и сохранить парк, который сейчас вырубают, освобождая место под собор.