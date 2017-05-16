Москва, 16 мая, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке открылись резким снижение по доллару и евро. Ралли на нефтяном рынке вызвало снижение курса доллара до 56,21 руб., курса евро — до 61,65 руб. Нефть сорта Brent подорожала внутри дня на 3,5%, до $52,58.

ИА REGNUM Рубль

Росту нефтяных котировок способствовали заявления министров энергетики России и Саудовской Аравии о необходимости продления срока действия соглашения ОПЕК+ о сокращении объемов добычи на 9 месяцев, до марта 2018 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Укрепление рубля прекратилось с началом коррекционной фазы на нефтяном рынке. Курс доллара завершил торги на уровне 56,34 руб., курс евро — на 61,87 руб.

Рубль продолжит удивлять на этой неделе. Техническая картина по рублёвым парам указывает на его дальнейшее укрепление. Индекс государственных облигаций России (RGBI) сдвинул последний максимум на 138,68 (+0,07%). Зарубежные инвесторы остаются в ОФЗ.

Предстоящий налоговый период в России поддержит высокий спрос на национальную валюту. 16 мая в Азии нефть торгуется в плюсе. Учитывая основные факторы роста курса рубля, по доллару ожидается ослабление до зоны 55,85—56,00 руб., по евро — до 61,31 руб.