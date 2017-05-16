Москва, 16 мая, 2017, 08:06 — ИА Регнум. ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает в России 14 018 автомобилей моделей Audi A4, A5, A6 и Q5, об этом 15 мая сообщила пресс-служба Росстандарта.

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Отзываются автомобили, выпущенные компанией с 2012 по 2017 год. Причина отзыва — возможное появление частиц в охлаждающей жидкости, из-за чего может произойти перегрев насоса, подающего эту жидкость и его выход из строя.

Компания самостоятельно попытается проинформировать владельцев автомобилей, попадающих под программу, о необходимости проведения сервисного обслуживания.

Для того, чтобы узнать, попал ли их автомобиль в данную программу, клиентам Audi нужно скачать список VIN-кодов, который выложен на сайте Росстандарта.

ООО «Фольксваген Груп Рус» сообщает, что в сервисах будет проводиться замена ПО, отвечающего за работу двигателя. Если дополнительный насос, подающий охлаждающую жидкость, окажется неисправным, он будет заменен. Все работы будут проводиться бесплатно.

Напомним, 15 мая глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о том, что Росстандарт согласовывает отзыв 5 тыс. автомобилей LADA и 14 тыс. автомобилей Audi. Руководитель ведомства сообщил, что, по его мнению, практика отзывов является вполне нормальной, и её нельзя рассматривать в негативном свете.