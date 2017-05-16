Вашингтон, 16 мая, 2017, 08:01 — ИА Регнум. В СМИ из-за ошибки помощника президента США Дональда Трампа попал номер сотового телефона главы Пентагона Джеймса Мэттиса, пишет издание The Hill.

Vilingstore.net Пентагон

Фотография, на которой помощник Трампа Кит Шиллер стоит с бумагами в руках, была опубликована газетой The Washington Post. В куче бумаг была видна одна, к которой была приколота записка с именем Мэттиса и номером телефона.

Один из читателей газеты заметил это и сообщил в редакцию. Журналист решил проверить номер телефона и позвонил на него.

«Я позвонила. Был включен автоответчик. Но это был он», — сказала корреспондент издания Рэйчел Мантейфель.

Редакция издания заменила фотографию, а в газете появилась заметка со словами «мы должны чувствовать себя счастливчиками, что Пол Редмонд (читатель — ИА REGNUM ) увидел его до русских».

Отмечается, что одновременно с этой фотографией на страницах The Washington Post появился материал о том, что якобы в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Трамп раскрыл ему «секретные данные».