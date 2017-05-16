Киев, 16 мая, 2017, 08:01 — ИА Регнум. Украина будет просить G7 усилить давление на Россию, заявил 15 мая президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала ICTV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель и Петр Порошенко

По словам украинского президента, в ближайшее время он проведет переговоры по телефону, а также лично встретится с главами «большой семерки» — Канады, Франции, Италии, Германии, Японии, Великобритании и США.

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На 20 мая запланирована первая встреча Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель. Переговоры со странами G7 помогут Украине «качественно подготовиться к саммиту на высшем уровне», считает Порошенко. Целью переговоров является усиление давления на Россию странами «большой семерки» и продление антироссийских санкций на год, а не на шесть месяцев.

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Напомним, 43-й саммит G7 пройдет 25−27 мая в городе Таормин в Италии. На саммите главы государств впервые встретятся с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. На время саммита Италия закроет все порты на острове Сицилия, а также с 10 по 30 мая введет пограничный контроль на внутренних границах с государствами Шенгенского соглашения.