Москва, 16 мая, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Поддержка игровых кинопроектов российским министерством культуры будет сокращена, пишет 16 мая газета «Известия».

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Уточняется, что по сравнению с предыдущим годом средства будут сокращены наполовину: финансирование предусмотрено лишь для 40 игровых кинолент.

Порядок финансирования также изменен: правила распределения средств было решено ужесточить. Соответствующее соглашение достигнуто между Фондом кино и Минкультуры.

Максимальный уровень субсидирования на дебютные фильмы снижен в полтора раза. При этом на прежнем уровне останется финансирование детских и авторских кинолент.

«На данный момент общий уровень поддержки мы не разглашаем. Эти данные будут доступны на официальном сайте ведомства по итогам питчингов», — уточнили в министерстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 апреля министерство культуры и Фонд кино договорились об условиях соглашения предоставления государственной поддержки на 2017 год.

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