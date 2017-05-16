Тюмень, 16 мая, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в пострадавшую от паводков Тюменскую область, где сложилась наиболее тяжелая ситуация. Об этом, как передает RT, пресс-служба МЧС России.

Дмитрий Зуйков Паводок

«В Тюменской области министр лично проконтролирует меры, которые предпринимаются для стабилизации паводковой обстановки», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава МЧС России совершит облет наиболее «пострадавших районов региона, а также посетит временные пункты размещения жителей области».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин поручил МЧС и властям Тюменской области сосредоточиться на создании удобных условий временного размещения людей и ликвидации последствий паводка.

«Президент также попросил дополнительно сосредоточиться на создании удобных условий временного размещения и ликвидации последствий этого природного бедствия», — сообщил представитель Кремля.