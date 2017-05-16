Нью-Йорк, США, 16 мая, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида и вывела на орбиту коммуникационный спутник Inmarsat-5 F4. Об этом сообщила корпорация SpaceX в своем Твиттере.

Spacex.com Космодром Spacex

«Подтверждено успешное отделение Inmarsat-5 Flight 4 и вывод на промежуточную геостационарную орбиту», — говорится в сообщении.

Успешный вывод спутника на орбиту был подтвержден через полчаса после старта.

Коммуникационный спутник Inmarsat 5 F4, станет четвертым по счету спутником в системе Global Xpress. Как ожидается, с ее помощью клиентам будут предоставляться услуги высокоскоростной интернет-связи, в частности обеспечение сигналом Wi-Fi самолетов различной классификации.

Напомним, что в сентябре 2016 года компания SpaceX осуществила неудачный запуск ракеты-носителя Falcon 9. Тогда произошел взрыв ракеты, которая должна была вывести на орбиту израильский спутник связи Amos-6.