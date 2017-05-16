Москва, 16 мая, 2017, 07:42 — ИА Регнум. МИД РФ предупредил граждан России о рисках посещения Грузии в связи с применением Тбилиси так называемого «Закона об оккупированных территориях» в отношении бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, говорится в комментарии ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пчела

Бывший глава Москвы был внесен Грузией в список «нежелательных лиц» из-за его предыдущих посещений Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, официальный Тбилиси продолжает «систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией».

МИД РФ советует гражданам России тщательно взвешивать риски, связанные с поездкой в Грузию. Уточняется, что санкции были применены к Лужкову после того, как он покинул Грузию, однако были и случаи, когда в аналогичной ситуации граждане РФ подвергались штрафам и даже тюремному заключению.

«Рационально объяснить такое поведение трудно — ведь российско-грузинская нормализация приносит осязаемые выгоды экономике и гражданам Грузии», — говорится в комментарии МИДа.

Возможности МИД РФ по защите российских граждан в условиях отсутствия дипломатических отношений с Грузией ограничены. Согласно закону, в нем предусмотрено наказание в виде штрафа до $3 тыс. или тюремное заключение сроком до 4 лет.

Ранее о внесении Лужкова в черный список и запрет на въезд заявил замглавы МВД Грузии Шалва Хуцишвили. Это связано с его поездками в Абхазию и Южную Осетию, независимость которых Грузия не признает.

Власти России не раз заявляли, что признание республик в августе 2008 года отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.