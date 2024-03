Лос-Анджелес, США, 16 мая, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Глава Disney Роберт Айгер заявил, что хакеры украли у компании некий фильм и потребовали за него выкуп, об этом рассказали 15 мая издания The Hollywood Reporter и Deadline.

Хакер

Неизвестные заявили, что у них находится копия фильма, и пригрозили, что они выложат её в сеть, если Disney не заплатит выкуп. Роберт Айгер не стал раскрывать название фильма, но сказал, что Disney платить не будет, и сейчас компания обратилась в ФБР.

О том, что украли именно «Пиратов Карибского моря 5», сообщил портал Deadline. Хакеры потребовали за фильм огромную сумму и сказали, что компания должна её выплатить в криптовалюте Bitcoin. Иначе они сначала выложат пятиминутный ролик с фильмом, а потом 20-минутный, если средства не будут переведены.

The Hollywood Reporter высказывает мнение, что если пиратство уже давно существует, то похоже, что сейчас появился его новый вид, и напоминает, что подобное требование появилось после того, как 28 апреля хакеры выложили в сеть 10 эпизодов нового сезона сериала Orange Is New Black.

Это произошло после того, как компания Netflix отказалась платить выкуп. Сериал был выложен на пиратском ресурсе за шесть недель до начала запланированного показа.

Напомним, фильмы «Пираты Карибского моря» заработали по миру около $3,72 млрд с момента выпуска первого фильма в 2003 году. Всего за последние несколько месяцев подобным атакам хакеров с вымогательствами подверглись такие компании, как UTA, ICM и WME.