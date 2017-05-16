Вашингтон, 16 мая, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Турция и США являются союзниками по НАТО и партнерами в рамках международной коалиции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), у них все же больше разногласий, чем точек соприкосновения, сообщает Der Standard.

(сс)R4BIA.com Роджеп Эрдоган

Турецкое правительство критикует Вашингтон за поставку оружия курдским ополченцам в Сирии, так как считают, что они сотрудничают с турецкой Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции запрещенной террористической организацией.

Также Анкара на протяжении года требует экстрадиции турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, которые проживает в США и обвиняется турецкими властями в организации попытки военного переворота в июле 2016 года.

Последователи Гюлена преследуются в Турции и обвиняются в пропаганде терроризма.

Вопросы о борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «претензии» Турции к американскому руководству будут подняты в рамках официального визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон, пишет издание.

«Я не сомневаюсь, что Турция и США смогут прийти к компромиссу, учитывая общего врага в лице террористической организации», — отмечает министр обороны США Джеймс Мэттис.

16 мая Дональд Трамп примет в Белом доме турецкую делегацию во главе с Эрдоганом. В ходе встречи главы государств обсудят региональные и международные вопросы.